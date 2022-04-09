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  3. Algı yapmaya çalışan CHP'li sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra gelen iş teklifini reddetti! "Hani iş arıyordun?"

Algı yapmaya çalışan CHP'li sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra gelen iş teklifini reddetti! "Hani iş arıyordun?"

Sokak röportajlarında yapılan algıların bir yenisi daha püskürtüldü. İşsizim diyerek dert yakınan CHP'liye, vatandaş iş teklifi etti, ortaya şaşkına çeviren görüntüler çıktı.

Son dönemlerde internet trafiğinde çok fazla görülen sokak röportajlarındaki algı oyunları, vatandaşın aklını bulandırmaya devam ediyor. Ülkenin eski düzenine bilmeyen kesim yapılan algıya inanırken, duygu sömürücü güruh oyunlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, algı yaratmak isteyen bir CHP'li "İşsizim, borcum var SGK'ya" demesi üzerine bir vatandaştan iş teklifi aldı.

Algı yapmaya çalışan CHP'liler sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra orada gelen iş teklifini reddetti! Hani iş arıyordun?

TEKLİFİ REDDETTİ, KAÇTI

Sokak röportajı esnasında bir başka vatandaştan iş teklifi alan algıcı, çalıştırılacağı işin şartlarını sordu. Asgari ücretin üzeri maaş alacağını duyduğu halde ortamdan uzaklaşan vatandaşa "Hani iş arıyordun, gel işte hemen şuradaymış" şeklinde tepkiler geldi. Kulaklarını tıkayan algıcı, koşar adımlarla röportajı terk etti.

Algı yapmaya çalışan CHP'liler sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra orada gelen iş teklifini reddetti! Hani iş arıyordun?Algı yapmaya çalışan CHP'liler sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra orada gelen iş teklifini reddetti! Hani iş arıyordun?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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