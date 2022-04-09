Algı yapmaya çalışan CHP'li sokak röportajında dumur oldu! Önce işsizim dedi, sonra gelen iş teklifini reddetti! "Hani iş arıyordun?"

Son dönemlerde internet trafiğinde çok fazla görülen sokak röportajlarındaki algı oyunları, vatandaşın aklını bulandırmaya devam ediyor. Ülkenin eski düzenine bilmeyen kesim yapılan algıya inanırken, duygu sömürücü güruh oyunlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, algı yaratmak isteyen bir CHP'li "İşsizim, borcum var SGK'ya" demesi üzerine bir vatandaştan iş teklifi aldı.

TEKLİFİ REDDETTİ, KAÇTI

Sokak röportajı esnasında bir başka vatandaştan iş teklifi alan algıcı, çalıştırılacağı işin şartlarını sordu. Asgari ücretin üzeri maaş alacağını duyduğu halde ortamdan uzaklaşan vatandaşa "Hani iş arıyordun, gel işte hemen şuradaymış" şeklinde tepkiler geldi. Kulaklarını tıkayan algıcı, koşar adımlarla röportajı terk etti.