Algirdas Grazis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Algirdas Grazis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Algirdas Grazis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Algirdas Grazis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Algirdas Grazis 12 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Algirdas Grazis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Algirdas Grazis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Algirdas Grazis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Algirdas Grazis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Algirdas Grazis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Algirdas Grazis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Spartaks

11 Temmuz 2022 yılında Super Nova

Algirdas Grazis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Algirdas Grazis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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