Alhaji Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhaji Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alhaji Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alhaji Kamara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alhaji Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhaji Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhaji Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhaji Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhaji Kamara 16 Nisan 1994 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhaji Kamara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Alhaji Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alhaji Kamara'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alhaji Kamaraboyu ve yaşı kaç

Alhaji Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhaji Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alhaji Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhaji Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2012 yılında Djurgården

1 Aralık 2012 yılında Kallon FC

2 Şubat 2013 yılında IK Frej Täby

2 Ağu 2013 yılında Kallon FC

3 Ağu 2013 yılında Värnamo

1 Aralık 2013 yılında Kallon FC

1 Ocak 2014 yılında Norrköping

31 Mart 2015 yılında Johor DT

1 Temmuz 2015 yılında Norrköping

11 Mayıs 2016 yılında D.C. United

15 Mart 2017 yılında Richmond

23 Haziran 2017 yılında D.C. United

1 Temmuz 2017 yılında Taawon

2 Şubat 2018 yılında FC Sheriff

19 Şubat 2019 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2019 yılında Randers

Alhaji Kamara kimdir

Alhaji Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhaji Kamara şuan Randers FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belvic United FC, FC Kallon

Alhaji Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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Alhaji Kamara nereli

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