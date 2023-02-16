Alhan Kurtoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhan Kurtoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhan Kurtoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhan Kurtoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhan Kurtoglu 19 Aralık 2002 tarihinde Regina şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alhan Kurtoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhan Kurtoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. Alhan Kurtoglu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alhan Kurtoglu'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alhan Kurtoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/alhan.10

Alhan Kurtoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhan Kurtoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Alhan Kurtoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhan Kurtoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

8 Eylül 2021 yılında Erbaaspor

30 Haziran 2022 yılında Alanya Kestel

Alhan Kurtoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhan Kurtoglu şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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