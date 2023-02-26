Alhassan Abdul Hanan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhassan Abdul Hanan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhassan Abdul Hanan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhassan Abdul Hanan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhassan Abdul Hanan 1 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhassan Abdul Hanan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Alhassan Abdul Hanan'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alhassan Abdul Hanan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhassan Abdul Hanan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alhassan Abdul Hanan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhassan Abdul Hanan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhassan Abdul Hanan şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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