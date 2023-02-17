Alhassane Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alhassane Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alhassane Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alhassane Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alhassane Sylla 24 Ağu 1995 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alhassane Sylla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alhassane Sylla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alhassane Sylla'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alhassane Sylla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hassanesylla/

Alhassane Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alhassane Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alhassane Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alhassane Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Diambars FC

31 Temmuz 2017 yılında União Madeira

29 Ağu 2018 yılında Famalicão

30 Haziran 2019 yılında União Madeira

1 Ocak 2020 yılında Cova Piedade

23 Eylül 2020 yılında FC Annecy

25 Ağu 2021 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Alhassane Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alhassane Sylla şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Alhassane Sylla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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