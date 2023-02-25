Ali Abdeladim Mehazem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdeladim Mehazem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ali Abdeladim Mehazem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Abdeladim Mehazem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.