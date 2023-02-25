Ali Abdeladim Mehazem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdeladim Mehazem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abdeladim Mehazem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Abdeladim Mehazem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Abdeladim Mehazem 10 Ocak 2000 tarihinde Aïn Smara şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Abdeladim Mehazem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Abdeladim Mehazem'nin CS Constantine ile sözleşmesi 28 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.
Ali Abdeladim Mehazem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Abdeladim Mehazem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında CS Constantine
Ali Abdeladim Mehazem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Abdeladim Mehazem şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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