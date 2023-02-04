Ali Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Abdi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Abdi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Abdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Abdi 20 Aralık 1993 tarihinde Sfax şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Tunus uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı علي العابدي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Abdi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ali Abdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Abdi'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ali Abdi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ali_abdi_officiel/

Ali Abdiboyu ve yaşı kaç

Ali Abdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ali Abdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ali Abdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Abdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2011 yılında JS Kairouan

21 Temmuz 2012 yılında Esperance

12 Ocak 2014 yılında Stade Tunisien

30 Haziran 2014 yılında Esperance

1 Temmuz 2016 yılında Club Africain

23 Temmuz 2019 yılında Paris FC

21 Temmuz 2021 yılında SM Caen

Ali Abdi kimdir

Ali Abdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Abdi şuan SM Caen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sfax Railways Sports

Ali Abdi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 24 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Abdi nereli

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