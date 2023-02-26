Ali Abdollahzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Abdollahzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Abdollahzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Abdollahzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Abdollahzadeh 4 Ocak 1993 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی عبداله‌زاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Abdollahzadeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Abdollahzadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Abdollahzadeh'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Abdollahzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Abdollahzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Abdollahzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Abdollahzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sanat Naft U21

1 Temmuz 2014 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2019 yılında Pars Jam

27 Eylül 2020 yılında Sanat Naft

17 Mart 2021 yılında Paykan FC

13 Ekim 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

Ali Abdollahzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Abdollahzadeh şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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