Ali Ahmed Al Shaibani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Al Shaibani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmed Al Shaibani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ahmed Al Shaibani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ahmed Al Shaibani 4 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ahmed Al Shaibani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Ahmed Al Shaibani'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ahmed Al Shaibani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ahmed Al Shaibani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ali Ahmed Al Shaibani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ahmed Al Shaibani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Markhiya SC

Ali Ahmed Al Shaibani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ahmed Al Shaibani şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.