Ali Ahmed Bakri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Ahmed Bakri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Ahmed Bakri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Ahmed Bakri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Ahmed Bakri 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Ahmed Bakri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Ahmed Bakri'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Ahmed Bakri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Ahmed Bakri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Ahmed Bakri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Ahmed Bakri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Ahmed Bakri şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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