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Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı!

Bursaspor'un bu sezon yükselişe geçen genç yıldızı Ali Akman, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı.

Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Ali Akman, bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Genç oyuncu, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı. 

Ali Akman gelecek sezondan itibaren Alman ekibinde forma giyecek. Eintracht Frankfurt, genç oyuncu ile Temmuz 2021'den itibaren geçerli 2025'e kadar sözleşme imzaladı. 

Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı!

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir. 1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. 

Genç yıldızın detaylı biyografisi için aşağıdaki habere tıklayınız.

Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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