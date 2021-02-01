Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Ali Akman, bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çekmişti. Genç oyuncu, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı.

Ali Akman gelecek sezondan itibaren Alman ekibinde forma giyecek. Eintracht Frankfurt, genç oyuncu ile Temmuz 2021'den itibaren geçerli 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“ ?



Wir freuen uns auf dich, Ali! ?

Alle Infos zum Transfer ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2021

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir. 1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor.

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Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?