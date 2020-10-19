Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli ve babası kim? Ali Akman hangi takımlarda oynadı?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'da forma giyen genç oyuncu Ali Akman, gösterdiği performans ile sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya başladı. Attığı goller ile takımını sırtlayan Akman'ın kariyerinin parlak olduğu görülüyor. Bu sezon Bursaspor ile 5 maçta 4 gol ve 1 asist kaydeden Ali Akman, futbolseverler tarafından merakla takip edilmeye başlandı. Peki, Ali Akman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Akman hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ali Akman, 18 yaşındadır. Ali Akman, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giyen Ayhan Akman'ın yeğenidir.1.73 boyuna sahip olan genç futbolcu, sol ayaklı ve santrfor bölgesinde görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 500 Bin Euro olan Ali Akman, bu sezon Bursaspor forması giyiyor. Ali Akman'ın babasının ismi Aydın Akman'dır.

Kariyerine doğduğu şehir olan Bursa'da başlayan Akman, İnegölspor'un altyapısında yetişti. İnegölspor'un altyapısından Bursaspor'a transfer olan genç yıldız, alt yaş takımlarından forma giydikten sonra 2018 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2018 yılından itibaren 36 maça çıkan Ali Akman, bu maçlarda 10 gol ve 2 asist yaptı.

ALT YAŞ TAKIMLARINDA 139 GOL

Bursaspor’un tüm yaş gruplarında forma giymesinin yanı sıra, U19 Milli Takımı ile de ay yıldızlı formayı terleten Ali Akman, kariyerinde de attığı goller ile ön planda yer alıyor. Kulüp ve milli takım kariyeri boyunca 170 maçı geride bırakan genç yetenek, bu mücadelelerde 139 kez gol sevinci yaşadı. 36 kez Milli forma ile mücadele veren Akman; kariyerindeki gollerinin 20’sini de ay yıldızlı forma altında gerçekleştirdi.