Ali Akman'dan transferine ilişkin flaş açıklama: Aklımda Türkiye’de kalmak olmadı

Bursaspor'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken sezon sonunda ise Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyecek olan Ali Akman transfer süreci ve gelecekteki hedeflerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun kendisi için güzel geçtiğini ifade eden Ali Akman, ilk 11'de oynadığı maçlarda gol atıp asistler yaptığını ifade ederek," Amacım, şans geldiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek ve kendimi gösterebilmekti. O sezon beklediğim gibi güzel geçti ve bir bakıma çıkışımı da yapmış oldum” dedi.

"BEKLEDİĞİM GİBİ, PATLAMA YAPTIĞIM SEZON OLDU"

Bursaspor forması altında çıktığı 17 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Akman," Gerçekten güzel bir performans bence. Beklediğim gibi, patlama yaptığım sezon oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRÇOK KULÜP BENİ İSTEDİ VE ONLARLA DA TEMASIMIZ OLDU"

Eintracht Frankfurt'a transferine ilişkin de konuşan Akman, aklının çok karışabileceği bir yaşta olduğunu ifade ederek, "Birçok kulüp beni istedi ve onlarla da temasımız oldu. O sırada ben de git geller yaşadım. ‘Ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim’ diye çok düşünüyordum. Aklımda hiçbir zaman Türkiye’de kalmak olmadı. Bunu hiç düşünmedim. Yönümü hep Avrupa’ya çevirdim. Çünkü orada daha iyi gelişeceğimi düşündüm." diye konuştu.

Transfer sürecinde Ozan Kabak'la konuştuğunun bilgisi veren Akman," Ama bana bir-iki cümlesi zaten yetti. ‘Burası çok farklı. Geldiğinde göreceksin. Hiç düşünme bile’ sözleri, kararımı kesinleştirdi." dedi.

Hedefleri hakkında da konuşan Akman, öncelikli hedefinin Frankfurt'ta iyi işler yapıp bir yer edinmek olduğunu kaydetti.

"LA LİGA’YI KENDİME DAHA UYGUN GÖRÜYORUM"

Kendisine inananları mahcup etmemesi gerektiğini belirten Akman," Bundesliga’da futbol ayağa paslarla çok güzel oynanıyor. Fiziksel olarak da yüksek kaliteli bir lig. La Liga ve Premier Lig’i en üst seviye olarak düşünürsek, La Liga’yı kendime daha uygun görüyorum” diye konuştu.