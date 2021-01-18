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  3. Ali Akman’ın, talipleri artıyor! Fransa, Almanya ve Avusturya’dan istiyorlar

Ali Akman’ın, talipleri artıyor! Fransa, Almanya ve Avusturya’dan istiyorlar

Bu sezon Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini üzerine çeken Ali Akman'ın talipleri artıyor.

Ali Akman’ın, talipleri artıyor! Fransa, Almanya ve Avusturya’dan istiyorlar

Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ı başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya'dan birçok kulüp transfer etmek istiyor. Türkiye'den de talipleri olan genç oyuncunun sadece Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yükselen yıldızı Ali Akman için dev kulüpler adeta sıraya girdi. Yeşil beyazlı takımda sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcuyu başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya ve Avusturya'dan birçok önemli kulüp, kadrosuna katmak için girişiminde bulunuyor. En ciddi tekliflerin İngiltere'den geldiği öğrenilirken, kulüp isimleri ile ilgili net bilgi verilmedi.

Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi dev kulüplerin ismi geçerken, Almanya'da Eintracht Frankfurt, Fransa'dan Lille, Avusturya'dan ise Red Bull Salzburg kulüpleri de Ali Akman için nabız yokluyor.

2002 doğumlu forvet oyuncusu, bu sezon 9 gole imza attı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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