Ali Al Khaybari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Khaybari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Khaybari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Khaybari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Khaybari 25 Şubat 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي الخيبري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Khaybari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Khaybari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC takımına 9 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ali Al Khaybari'nin Ettifaq FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Al Khaybari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Khaybari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Khaybari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Khaybari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2014 yılında Al-Orobah FC

30 Haziran 2015 yılında Al-Nassr FC

10 Eylül 2015 yılında Najran SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Nassr FC

9 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

7 Şubat 2021 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2021 yılında Ettifaq FC

Ali Al Khaybari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Khaybari şuan Ettifaq FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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