Ali Al Zubaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Zubaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Zubaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Zubaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Zubaidi 4 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي الزبيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Zubaidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Zubaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fateh futbol takımında oynamaktadır. Al-Fateh takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Al Zubaidi'nin Al-Fateh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Al Zubaidi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:twitter.comzobaidi2

Ali Al Zubaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Zubaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Zubaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Zubaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2013 yılında Al-Ahli SFC

1 Haziran 2014 yılında Ettifaq FC

12 Eylül 2015 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Raed

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ahli SFC

14 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

30 Ocak 2022 yılında Al-Fateh

Ali Al Zubaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Zubaidi şuan Al-Fateh takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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