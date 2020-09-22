İstanbul'da, polis ekipleri tarafından gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda, Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı. Peki Ali Altınbaş kimdir? neden gözaltına alındı?

ALİ ALTINBAŞ KİMDİR?

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı ve Üyesidir.

ALİ ALTINBAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekte olmayan ya da gayri faal halde bulunan gemi, tekne ve yat gibi ÖTV ve KDV’den muaf tutulan deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespiti etti. Altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. KDV’den muaf tutulmak için alınan akaryakıtı piyasaya süren şebekenin, şu ana kadar devleti 21 milyon lira zarara uğratıp tespit edilirken, başlatılan operasyonlarda Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Sofu Altınbaş'ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.