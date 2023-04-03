Ali Arhima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Arhima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Arhima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ali Arhima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ali Arhima {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ali Arhima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına 1 Aralık 2012 tarihinde katılmıştır. Ali Arhima'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ali Arhima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ali Arhima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2012 yılında Al-Wakrah Res.
Ali Arhima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ali Arhima şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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