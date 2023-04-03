Ali Arhima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Arhima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ali Arhima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Arhima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.