Ali Asghar Ashouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Asghar Ashouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Asghar Ashouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Asghar Ashouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Asghar Ashouri 4 Ekim 1988 tarihinde Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی اصغر عاشوری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Asghar Ashouri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Asghar Ashouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 8 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Asghar Ashouri'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Asghar Ashouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Asghar Ashouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Asghar Ashouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Asghar Ashouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında PAS Novin

1 Temmuz 2012 yılında Sh. Hamedan

1 Temmuz 2013 yılında Alvand Hamedan

1 Temmuz 2014 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2015 yılında Esteghlal Khz.

1 Temmuz 2017 yılında Foolad

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

8 Eylül 2020 yılında Gol Gohar

Ali Asghar Ashouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Asghar Ashouri şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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