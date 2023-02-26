Ali Asghar Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Asghar Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Asghar Sadeghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Asghar Sadeghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Asghar Sadeghi 1 Şubat 2001 tarihinde Rafsanjan, Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی اصغر صادقی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Asghar Sadeghi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Ali Asghar Sadeghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Asghar Sadeghi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Asghar Sadeghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Asghar Sadeghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Asghar Sadeghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Asghar Sadeghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Mes Rafsanjan

Ali Asghar Sadeghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Asghar Sadeghi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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