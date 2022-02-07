Ali Atay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmesine kimse inanmak istememişti! Hazal Kaya'nın aldatılma itirafı duyanları şaşkına çevirdi! "Yazıklar olsun" Geçtiğimiz gün ortaya atılan bir iddiada örnek bir ünlü çiftin evliliğini sarsıntıda olduğu ve erkek olanın ihanet ettiği iddiasının ortaya atılmasının ardından Ali Atay ve Hazal Kaya çifti olduğu öne sürüldü. Hazal Kaya'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı aldatılma itirafı gündem oldu.

1 10 2019 yılında evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay'ın evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.