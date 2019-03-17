Ali Ay: “Artık yeter”

Bursaspor Başkanı Ali Ay, maç sonunda hakem kararlarına isyan ederek, "Artık yeter. VAR yüzünden 10-12 puan kaybettik" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın başkanı Ali Ay, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ay, "2-0'dan 3-2 maçı kazandık. Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık, yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA