Ali Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Aydin 8 Nisan 1990 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Aydin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Aydin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Aydin'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2007 yılında Aliağa Bld Alt

1 Temmuz 2007 yılında Aliağa Belediye

22 Ocak 2009 yılında Fethiyespor

22 Ocak 2010 yılında İzmirspor

30 Haziran 2010 yılında Fethiyespor

18 Ağu 2010 yılında Kastamonuspor

30 Ağu 2012 yılında Belediye Bingöl

16 Ocak 2013 yılında Sivas Dört Eylül

29 Ağu 2019 yılında Eyüpspor

27 Ağu 2020 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2021 yılında Kızılcabölük

1 Eylül 2022 yılında Edirnespor

13 Ocak 2023 yılında Kahramanmaraş

Ali Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Aydin şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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