Malatya'ya bağlı Yeşilyurt Belediyesi tarafından gezi gerekçesiyle Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'un, olayın 14 ay önce gerçekleştiğini ve soruşturmanın insan kaçakçılığı etrafında cereyan ettiğini belirtmesi üzerine soruşturmanın boyutu değişti. Bu kapsamda eleştirilerin odağında olan isimlere bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların merak ettiği Ali Ayrancı kimdir? sorusunu biz de tüm bilinenlerle haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

ALİ AYRANCI KİMDİR?

İnsan kaçakçılığı konusunda kilit isim olduğu iddia edilen ve Malatya'dan Almanya'ya gönderilen 45 kişiye gri pasaport sağladığı iddia edilen isim Ali Ayrancı, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın köşe yazısında ele alınmasının ardından merak konusu oldu. Kişisel yaşamı hakkında, Bingöl Servi Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili aday adayı olması dışında bilgi bulunmayan Ayrancı iddiaları reddetti.

Yeşilyurt Belediyesi’nin, Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üzerinden yaptığı paravan proje ile Almanya’ya gönderilen ve Türkiye’ye dönmeyen 43 kişinin, Almanya’ya gönderilmesi skandalında baş rolü oynayan isimlerden biri olduğu iddia edilen Bingöl’ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı, olayla ilgisinin sadece Yeşilyurt Belediyesi’nden aldığı davetle geziye katılması ve öngörülen süre içinde Türkiye’ye dönmesi olduğunu vurgulayarak, “Bunun dışında hiç bir konuyla ilişkim yok. Almanya gezisine katılıp da dönmeyen kişileri kesinlikle görmedim ve tanımıyorum” dedi.

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Ali Ayrancı’nın açıklamalarında dikkat çeken asıl hususun ise Yeşilyurt Belediyesi’nin, Gri Pasaportlar ile Almanya’ya gönderdiği herkesin tüm masraflarının, sponsor firma olduğu belirtilen Mega Kilit GmbH tarafından karşılandığının açıklanmasına karşın, Ali Ayrancı’nın gidiş-dönüş uçak biletlerini Yeşilyurt Belediyesi'nin karşıladığını söylemesi akıllarda soru işaretlerine sebep oldu.

Bingöl Sürmanşet Gazetesi’ne konuşan ve “Geziye katılma” dışında hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Ali Ayrancı, “Ben bu uçak gezisi haricinde kesinlikle herhangi bir işlem yapmadım. Bahsi geçen proje ile hiç bir alakam olmadığı gibi yapılan projenin meclis kararı ile alınan ve Valilik tarafından onaylı proje olmasından dolayı söz konusu geziye katıldım. Yapılan gezi içerisinde bahsi geçen geziye katılıp da geri dönmeyen kişileri kesinlikle görmedim ve tanımamaktayım. Projenin hiç bir safhasında dahlim söz konusu dahi değildir. Bu nedenle tarafıma yapılan suçlamaların tamamı asılsızdır” dedi.

Gezi programı çerçevesinde Yeşilyurt Belediyesi’nden iki başkan yardımcısı ve “bir kaç belediye personeli” ile birlikte Almanya’ya gittiğini söyleyen Ali Ayrancı, gidiş – dönüş uçak biletlerinin de geziye davet eden sponsor firma tarafından değil, Yeşilyurt Belediyesi tarafından alındığını söyledi. Ayrancı, “Gezi programı tarafımca incelendiğinde Belediye Başkanlığında Belediye Meclisi kararı alındığını ve söz konusu projeye Valilik onayı alındığını gördüm. Akabinde gezi programı için benden pasaport çıkarılabilmesi için bilgilerim istendi, kendilerine bilgileri ilettikten sonra tarafıma hizmet pasaportu çıkartılıp gidiş dönüş uçak biletlerim ile birlikte tarafıma gönderdiler” dedi.

Bu arada; Ali Ayrancı, Yeşilyurt Belediyesi’nin paravan projesi kapsamında yapılan Almanya ziyaretinin, 17 Şubat 2020 – 27 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrancı, Bingöl Sürmanşet Gazetesi’ndeki açıklamasında, “17/02/2020 – 27/02/2020 tarihleri arasında Almanya ülkesine uçak ile gidip geldim” dedi.

Ancak, Yeşilyurt Belediyesi, Almanya ziyaretine konusundaki Belediye Meclisi Kararı’nı Şubat 2020 tarihli Meclis toplantısında aldıktan 7 ay sonra, Malatya Valiliği’ne iletilmek üzere 3 Eylül 2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Malatya İl Müdürlüğü’ne Gri Pasaport talep yazısında, ziyaretin 7 Eylül – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Kaynak: malatyahaber.com