Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yarım saatte 3 transfer açıkladı!4 günlük yasakta kargolar çalışacak mı? Kargolar yılbaşında açık mı?Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadıMasterchef Junior Exxen'de! Çocuk şeflerin hem eğlenceli hemde kıyasıya rekabeti başlıyor!Yılbaşı hediye fikirleri bayan, erkek, sevgiliye, arkadaşa 2021 | Yılbaşı hediye önerileri nedir?Sulhen ne demek? Sulhen kelimesinin anlamı nedir? Sulh ne demek?Yılbaşı haram sözleri | Yılbaşı haram mesajları 2021Yılbaşında sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 4 günlük yasakta marketler kaça kadar açık?Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nde Osman Kavala kararı: Oy çokluğuyla reddedildiMüslümanlar yılbaşı gecesi neler yapmalı? Müslümanlar yılbaşı kutlar mı?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, kız kardeşinin 28 Şubat döneminde yaşadığı bir olayı gözyaşlarıyla anlattı.

DEVA Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi Ankara'daki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Partililerine seslenmek için kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı konuşmada 28 Şubat dönemine değinerek kız kardeşinin o dönemde yaşadığı bir olayı anlattı.

Ali Babacan " Her birimiz o dönemde kendi hayatımızda çok acılar çektik. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim" dedikten sonra kürsüde göz yaşlarına hakim olamadı. Kongredeki partililer Babacan'a destek olmak için uzun süre alkışladı.

Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Babacan daha sonra konuşmasına devam ederek, " O günlerde, o 28 Şubat'ın ağır ikliminde benim kız kardeşim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan kız kardeşim okuldan 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. Ne yüzünden biliyor musunuz? Başındaki örtü" diye konuştu. 

Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadıAli Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT