Ali Babacan, 28 Şubat'ı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

DEVA Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi Ankara'daki Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Partililerine seslenmek için kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı konuşmada 28 Şubat dönemine değinerek kız kardeşinin o dönemde yaşadığı bir olayı anlattı.

Ali Babacan " Her birimiz o dönemde kendi hayatımızda çok acılar çektik. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim" dedikten sonra kürsüde göz yaşlarına hakim olamadı. Kongredeki partililer Babacan'a destek olmak için uzun süre alkışladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Babacan daha sonra konuşmasına devam ederek, " O günlerde, o 28 Şubat'ın ağır ikliminde benim kız kardeşim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan kız kardeşim okuldan 3 defa uzaklaştırma cezası aldı. Ne yüzünden biliyor musunuz? Başındaki örtü" diye konuştu.