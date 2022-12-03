Ali Babacan, altılı masanın önceliğini açıkladı! Cumhurbaşkanı adayı için konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya'da partisinin il binasında basın açıklaması yaptı. Daha sonra Soykan Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Ali Babacan siyaset gündemi hakkında değerlendirme yaptı, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.

Altılı masanın öncelikli olarak parlamenter anayasa metnini bitireceğinin bilgisini veren Ali Babacan, şuanda cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı olmadığını ifade etti.

"ALTILI MASA ÖNCE ANAYASA METNİNİ BİTİRİP ORTAYA KOYACAK"

Ali Babacan, “6'lı masa öncelikle parlamenter anayasa metnini bitirip ortaya koyacak. Özellikle ortak politikalar metni bitmeden cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini de sakıncalı buluyoruz. Çünkü partilerin, sağlık, eğitim, ekonomi, dış politika ile ilgili politikaları ortaklaşmadan önce aday belirlendiğinde, büyük bir sıkıntımız olacak. Adaya soracaklar dış politikada, ekonomide sen ne yapacaksın, diyecekler. Aday kendi düşüncelerimi yoksa ben bilmem 6 partiye sormam lazım, diyecek bize sorup sonra mı cevap verecek" dedi.

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ADAY NASIL OLACAK?

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

"Şuanda cumhurbaşkanı adayı belirlemenin zamanı değil. Biz ısrarla diyoruz ki bunun bir sıralaması var. Bunları çalışmamız lazım. Çalışmayı bitirmemiz lazım. Çalışma bittikten sonra ortak adayımız ve 6 partinin aynı dilden konuşuyor olması lazım. Çünkü cumhurbaşkanının ülkeyi nasıl yöneteceği, ne yapacağı, karar alırken, karar mekanizmalarının nasıl çalışacağı çok önemli bir konu bu konularda mutabakat sağlamazsak işe ittifak diye başlarız sonuçta ihtilafla bitirebiliriz."