Ali Babacan, altılı masayı ateşe verdi: "Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı, güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil"

AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi ile siyasette boy gösteren Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada partisinin kendi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından kararı, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak duyuran Babacan, altılı masadaki ilk fireyi vermişti.

Söz konusu açıklamalar sonrası Ali Babacan, partisinin genel merkezinde gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"ALTI PARTİNİN ADAYI BUGÜN NE SÖYLEYECEK?"

Babacan özelleştirme konusu üzerinden altılı masa ittifakı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Babacan özelleştirme konusu üzerinden, "Altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı özelleştirmeyle ilgili bugün ne söyleyecek? Bugün adayımız şudur diye açıklasak." dedi.

"BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞTAN DESTEK ALIR MI?"

Bunun üzerine Gürses'in Kılıçdaroğlu'nun kamulaştırma açıklaması anımsatmasıyla sözlerine devam eden Ali Babacan, şunları söyledi:

" Meğer ki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Başka genel başkan söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da bambaşka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil"

ALPAY ÖZALAN: BABACAN,'BİZDEN BİR ŞEY OLMAZ' DİYOR

Babacan'ın sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan," CHP'nin ortağı Ali Babacan, ittifaklarının durumuyla ilgili itirafta bulunmuş. Özetle 'Bizden hiçbir şey olmaz.' diyor!" dedi.

CHP'nin ortağı Ali Babacan, ittifaklarının durumuyla ilgili itirafta bulunmuş.



Özetle "Bizden hiçbir şey olmaz." diyor! pic.twitter.com/gNLAQxxr3v — Alpay Özalan ?? (@alpayozalan35) April 30, 2022

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