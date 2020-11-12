Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'e gündemi değerlendirdi: Bu basit bir istifa olayı değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Son günlerde yaşadıklarımız, Türkiye’deki yönetim sisteminin ve zihniyetinin iflas ettiğini gösteriyor." diyen Ali Babacan," Bu basit bir istifa olayı değil. Bir bakanın sosyal medya hesabından ayrılacağını açıklaması, 24 saat boyunca açıklama gelmemesi, pek çok medya kuruluşunun üzerinde baskı hissedip adeta sinyal beklemesi ülkemizin ne hale düştüğünü çok net gösteriyor." dedi.

"O KİŞİ TALİMAT VERMEDEN KİMSE YERİNDEN OYNAYAMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bakan, komisyon başkanlarının, Merkez Bankası Başkanının gücü ve etkisinin eskisi gibi olmadığını ifade eden Babacan," Yetki tek bir kişinin elinde. O kişi talimat vermeden kimse yerinden oynayamaz. Bakan, bakan diyoruz ama şu anda Cumhurbaşkanı’nın ağzına bakan bir kadro oluşmuş durumda." dedi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçı 5-0 kaybeden bir takım düşünün. Hakem dört dakika daha uzatma verir. Şu andaki sadece bir uzatma süresidir. Oyuncu değiştirelim, uzatalım… 5-0 yeniksin, bu maçın dönmesi mümkün değil."

"AKRABALIK BOYUTU KARARNAMENİN DİLİNE BİLE YANSIYOR"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan," Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, “görevden affını dileyen” ve “af talebi kabul edilen” ifadeleri geçiyor. Akrabalık boyutu kararnamenin diline bile yansıyor. Burada nihai sorumluluk kimde? En yakın akrabasını göreve getiren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Merkez Bankasını da Bakanı da nihayetinde yönlendiren, Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir." ifadelerini kullandı.

"HERKES GERÇEK ENFLASYONUN NE OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

Ekonomiye ilişkin olarak Babacan şöyle konuştu:

"Çarşı pazar dolaşıp evine üç-beş ürün alan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyor. Esnaf görüyor. Soğuktan titriyor. Hayat pahalılığında şartlar kış şartları. İstediğiniz kadar “Hava ne güzel, üşümemeniz gerekiyor” deyin. Dışarıda hava -20 dereceye düşmüşken, insanlara “Merak etmeyin, hava 20 derece, günlük güneşlik” diye anlattığınızda ikna etmek çok zor."

Babacan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, “Ekonomi pik yapıyor” dedikten 2 ay sonra Merkez Bankası Başkanını değiştirdi. İlgili bakan istifa etti, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığındaki ekonomiyle ilgili birimler dahil değişiyor. Burada iki senaryo var:

Birinci senaryo; bu olumsuz tablodan gerçekten haberi yok, ona bambaşka tablolar sunuluyor. Öyleyse hep beraber endişelenmeliyiz. İkinci senaryo; olan biteni biliyor ama vatandaşlara farklı anlatıyor. Bu da bir başka vahim tablodur."