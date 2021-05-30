Anadolu Efes - Barcelona Euroleague final maçı canlı izle | BeIN Sport haber canlı izleAli Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta?30 Mayıs 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Feci ölüm! Balık tutarken oltası elektrik teline takılan adam hayatını kaybettiSon dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: 28 milyon 825 bin 678'e ulaştıHüseyin Keleş kimdir? | Şehit Hüseyin Keleş nereli?Sedat Peker'in iddiaları sonrası Süleyman Soylu’nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden açıklama!Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Mayıs 2021 PazarGöksu: CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyorŞans Topu çekiliş sonuçları 30 Mayıs 2021 | Milli Piyango İdaresi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta?

Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta?

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Twitch yayıncısı Jahrein dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jahrein'in paylaşımı sonrası birçok kişi Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

Twitch'te canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Jahrein dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jahrein'in paylaşımı sonrası birçok kişi Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ALİ BABACAN JAHREİN TWİTCH YAYININA MI KATILACAK?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımda KKHA programına konuk olacağını açıkladı.

Jahrein rumuzu ile tanınan ve internet kariyerine Youtube yayınları ile başlayan 33 yaşındaki Ahmet Sonuç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Twitch canlı yayınında sorularını yöneltecek.

Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta?

Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta?

 

JAHREİN ALİ BABACAN TWİTCH CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımda KKHA progra

Ali Babacan bugün (30 Mayıs) yaptığı paylaşımda Jahrein'e yarın mesaj yoluyla haberleşerek canlı yayın gününü belirleyebileceklerini ifade etti.

Ali Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim"

Jahrein de Ali Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Hadi bakalım!
Yine yakalandık.
Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim. "

Canlı yayının günü ve saati netleştiğinde haberimizde yer verilecekti...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT