Twitch'te canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk eden Jahrein dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jahrein'in paylaşımı sonrası birçok kişi Ali Babacan Jahrein Twitch yayına mı katılacak? | Jahrein Ali Babacan Twitch canlı yayını ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ALİ BABACAN JAHREİN TWİTCH YAYININA MI KATILACAK?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımda KKHA programına konuk olacağını açıkladı.

Jahrein rumuzu ile tanınan ve internet kariyerine Youtube yayınları ile başlayan 33 yaşındaki Ahmet Sonuç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Twitch canlı yayınında sorularını yöneltecek.

JAHREİN ALİ BABACAN TWİTCH CANLI YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaptığı paylaşımda KKHA progra

Ali Babacan bugün (30 Mayıs) yaptığı paylaşımda Jahrein'e yarın mesaj yoluyla haberleşerek canlı yayın gününü belirleyebileceklerini ifade etti.

Ali Babacan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elbette katılmayı çok isterim. Yarın DM'den haberleşelim, hangi gün olacağına beraber karar verelim"

Jahrein de Ali Babacan'ın paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Hadi bakalım!

Yine yakalandık.

Tabii ki ayarlayalım. Uygun bir günde gençlerin sorularını yöneltelim. "

Canlı yayının günü ve saati netleştiğinde haberimizde yer verilecekti...