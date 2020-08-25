Ali Babacan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Deva Partisi Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Covid-19 tanısı ile evinde karantina'da olduğunu açıkladı ayrıntılar haberimizde.

DEVA Partisi Genel Başkanı olan Ali Babacan yaptırdığı koronavirüs testinin ardından pozitif sonuç ile karşılaştı. Yapılan testin sonucu çıktıktan sonra pozitif olduğu haberini alan Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden sonucu duyurdu. Babacan gönderisinde yapılan testin az önce sonucunu aldığını ve pozitif çıktığını öğrendiğini, şu anda ise durumunun iyi olduğunu söyledi. Doktorlarının bir süre ailesiyle beraber karantinada kalması gerektiğini söylediğini, çalışmalarına ise devam edeceğini dile getirdi. Diğer taraftan kendisini destekleyen herkese sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin mesajını verdi.

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.

Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin.

Şeklinde paylaşımda bulunan Ali BABACAN'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son günlerde bir çok ünlü isminde benzer şekilde paylaşımlarda bulunması ile siz değerli okurlarımızın da dikkatli olmasını rica ediyoruz. Bölge gündem ailesi olarak sizlere en güncel haberleri paylaşmaya devam edeceğiz.