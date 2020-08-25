Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken siyasi ve normal vatandaş ayırt etmiyor. Koronavirüse yakalanan kişi sayısı artarken bu kişilerin arasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da katıldı.

Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin."

Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah.



Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. — Ali Babacan (@alibabacan) August 25, 2020

Ali Babacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Koronavirüse mi yakalandı?