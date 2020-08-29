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Ali Babacan kötü haberi açıkladı: Eşi ve oğlu da virüse yakalandı

Koronavirüs salgınına yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlununda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ali Babacan kötü haberi açıkladı: Eşi ve oğlu da virüse yakalandı

Koronavirüs salgınına yakalanan ve ailesiyle evinde karantinada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve küçük oğluna yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Babacan şunları kaydetti:

"Bugün COVID-19’la beşinci günümüz, karantinadayız. Benden hemen sonra eşim Zeynep ve küçük oğlumuz Emir’in de testleri pozitif çıktı. Üçümüzün de şikayetleri aynı: Halsizlik, ateş, yoğun kas ve eklem ağrıları.

 

 

"ÜZERİMİZE DÜŞEN TEDBİRLERİ YERİNE GETİRMEKTE TİTİZ OLALIM"

Babacan tedavilerinin evde devam ettiğini belirterek,"Doktorlarımızın tavsiye ettiği tedavi programını aynen uyguluyoruz. Gün içinde bazen daha iyi, bazen daha bitkin oluyoruz ama iyileşme sürecinde olduğumuza inanıyorum.Bu süreçte tekrar şahit oldum ki, sağlık çalışanlarımızın hakkı çok büyük. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum, onlara minnettarız. Lütfen onların emeklerini, özverilerini kanıksamayalım. Üzerimize düşen tedbirleri yerine getirmekte titiz olalım." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan kötü haberi açıkladı: Eşi ve oğlu da virüse yakalandı

KENDİSİNİ ARAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Hastalığa yakalanması süresince kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür eden Babacan,"Yoğunluk ve yorgunluktan aramalarına dönemediklerim olduysa kusuruma bakmasınlar. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen kendinize dikkat edin, uzmanları ve sağlıkçılarımızı dinleyin." dedi.

Ali Babacan, koronavirüse yakalandığını açıkladıAli Babacan, koronavirüse yakalandığını açıkladı

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Tayfun Altuntaş
Editör


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