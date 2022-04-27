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Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

Ali Babacan'ın flaş kararı sonrası arama motorlarında "Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? " soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı "logo" açıklamasıyla vatandaşı şaşkına çevirdi. Altılı masayı çatlatan bu karar sonrası arama motorlarında "Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? " soruları araştırılmaya başlandı. Haberimizde Ali Babacan'ın açıklamasının arkasındaki detaylara yer verdik...

Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

ALİ BABACAN NEDEN AYRILDI?

Ali Babacan'ın 6'lı masayı darmadağın eden kararının altında Gültekin Uysal'ın açıklamaları yattığı konuşuluyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefet ittifakında aday gösterilecek olan isim için 3 başlıca şartı sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Şartlar içerisinde "20 yıllık AK Parti dönemi sorumluluğuna ortak olmamış olmak" ifadelerine yer veren Uysal'ın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldığı iddia edildi.

Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

ALİ BABACAN MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILDI MI?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. " dedi. Babacan'ın paylaşımı sonrası akılları karıştıran ayrıldığı yönündeki düşünceler ise kısmen doğru. Babacan bu kararıyla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyecek ancak, milletvekili seçimlerinde kendi parti ve logosuyla seçime girecek.

Ali Babacan neden ayrıldı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı?

Son olarak Pazar günü Gültekin Uysal ev sahipliğinde toplanan üyeler için toplantının iyi geçmediği iddialar arasında yer aldı. Liderler turunu da tamamlayan Uysal'ın, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmesi sonrası sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda her iki liderin de yüzündeki hoşnutsuzluk gündem yaratmıştı.

Büşra Mercimek
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