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  3. Ali Babacan sağlık durumunu açıkladı! İşte son durumu...

Ali Babacan sağlık durumunu açıkladı! İşte son durumu...

Koronavirüs salgınına yakalanan ve evinde izolasyonda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

Ali Babacan sağlık durumunu açıkladı! İşte son durumu...

Eşi ve küçük oğlu ile birlikte koronavirüse yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan eşi ve oğlunun salgını yendiği ancak kendisinin bazı şikayetlerinin geçmediğini belirterek doktorunun tavsiyesiyle hastanede tedavisine devam edileceğini bildirdi.

Babacan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Bugün COVID-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar.Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım.Bir kez daha sizden COVID-19’u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum.Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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