Ali Babacan'a altılı masa tepkisi! Esnaflar ağızlarına ne gelirse söyledi: "6’lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya?"

2023 yılında yapılacak olan seçimlere aylar olmasına kalsın siyasi parti liderleri illeri ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, programı kapsamında partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısına katılmak için Aksaray'a geldi.

Ali Babacan, ilk olarak Hamidiye Alaca Mahalle Konağı’nda partililer ve Kırım göçmeni vatandaşlarla buluştu. Burada çay içtiği vatandaşlarla sohbetini tamamlayan Babacan, cuma namazını ise Galericiler Sitesi Camii'nde kıldı. Namaz sonrası esnaf ziyaretine başlayan Babacan, esnafları ziyaret etti.

"6'LI MASADA NE İŞİMİZ VAR? YAKIŞTIRAMIYORUM"

Aksaray’da kardeşleri ile galeri işleten 43 yaşındaki esnaf Sadık Ağır, Ali Babacan'ı altılı masa içinde yer alması nedeniyle eleştirdi. Ağır, Babacan'a, "Size kızgınım yüzünüze de söyleyeyim. Bizim 6’lı masada ne işimiz var, siz yakışıyor musunuz oraya? Ben yakıştıramıyorum, kendi fikrimi söylüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, Bu HDP’liler sizin yanınızda ne olursa olsun bir seferde, iki seferde, üç seferde, dört seferde karar veremeyecek. Sonra diyecek ki yahu biz arkadaşız bu masaya beraber oturduk şu da bizim olsun diyecek." dedi.

"BİZ VATAN HAİNLERİ İLE BİRLİKTE OLMAMALIYIZ DİYORUM"

Sözlerine devam eden Ağır, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi: "Bizim memleketimiz o kadar ucuz olmamalı, masada yoksa arkada oturuyor diye biliyoruz. Bizim gördüğümüz bu medya bunu gösteriyor. Gerçekten takdir ettiğim çokta saygı duyduğum bir insansınız hakikaten söylüyorum. Bugün oluruz yarın olmayız ama gerçekten yakıştıramıyorum. Ahmet Davutoğlu’na da çok kızgınım. Ben sizi böyle iki kardeş olarak görüyorum. Vallahi böyle görüyorum ama kızgınım yalan mı söyleyeyim. Sebebini söylüyorum. Siz ikiniz beraber olsaydınız derdim ki arkadaş tamam ama ben 6’lı masada yakıştıramıyorum. Sebebini söylüyorum, biz vatan hainleri ile birlikte olmamalıyız diyorum. 6’lı masanın yandaş çalışma olduğunu HDP’nin orada göründüğünü yani bunu 15 yaşındaki çocuğa sorsanız bilir, görür.”

"BİZ BAYRAMDAN BERİ YATIYORUZ, SIKINTI DEĞİL KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇIKTI"

Bir başka esnaf İsmail İnce, ise altılı masada yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. 1.6 motor otomobillerde vergileri 4’te 1’i oranına indireceğiz" açıklaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek Babacan'a dert yandı.

İnce, Kurban Bayramı'ndan bu yana satış yapamadıklarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Biz bayramdan beri yatıyoruz. Sıkıntı değil Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. KDV ve ÖTV indirimi muhabbeti çıkardı. Siz araç almayın ben fiyatları indireceğim, dedi. Biz bayramdan beri yatıyoruz. Etkisi oldu tabi ki neden etkisi oldu? Şimdi bu araç alacak kişiler ben sıfır aracı düşüreceğim, bekleyin dediği için millet bekleyiş içine girdi. Yani olacak mı? Olmayacak mı? Belli değil biz bayramdan beri yatıyoruz. Zaten yaptığımız iş 3-4 aylık, piyasa beklenti içerisine girdi.”