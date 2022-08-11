Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de katıacağı bir canlı yayın için giriş yaptığı binada Ak Partili gençlerin sloganaları ile karlılaşınca ne yapacağını bilemedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de bulunan Pamukkale TV'de canlı yayına katılmak girdiği binada Ak Partili gençleri protestosu ile karşılşatı. Binaya adım atar atmaz engellenmeye çalışan Ali Babacan'a, binada rahat bir şekilde hareket etmesi engellenirken bu durum canlı yayın boyunca da devam etti.

ASANSÖRLERİ TUTUP MERDİVENLERDEN ÇIKARDILAR

Ali Babacan'ın canlı yayına katılacğını öğrenen Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri, televizyon binasının üst katında bulunan Ak Parti Denizli Seçim Koordinasyon Merkezi’nde toplanarak Bbabacan'ın gelmesini beklediler. Geldği ilk andan itibaren Babacan'ın asanörü kullanmasını engellemek isteyen Ak Partili gençler asansörleri üst katlardan tuttular.

Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!

PROTESTOLAR CANLI YAYIN BOYUNCA DEVAM ETTİ

Yaşanan bu dururm sonra merdivenleri kullanmaya başlayan Babacan, canlı yayının olacağı kanala girene kadar gençler tarafından yuhalanarak protesto edildi. Canlı yayın boyunca Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılan Ali Babacan bu durumda ne yapacağını bilemeyip el sallayarak gençleri selamlamak ile yetindi.

Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis yaşanan bu durumun daha fazla büyümemesi için Ak Parti Denizli Seçim Koordinasyon Merkezi ve Pamukkale TV'nin bulunduğu binada yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!

CANLI YAYIN SONRASI AÇIKLAMA

Ali Babacan canlı yayından sonra yaptığı açıklamada "Biz DEVA Partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir güç halktan daha güçlü değildir. Halkın iradesinden daha güçlü bir güç tanımadık. Böylece yolumuza devam ediyoruz. Halkımızın da artık çok şükür bizim arkamızda olduğunu gayet iyi görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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