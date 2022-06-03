Ali Babacan'dan 6'lı masaya darbe! Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çeşitli ziyaretle bulunmak ve il binası açılışını gerçekleştirmek üzere Bolu’ya gitti. Babacan'ın kente ayak basar basmaz, ilk uğrak noktası merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarı oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı, Bolu'da yürüyerek yurttaşlarla bir araya geldi, vatandaşın sorunlarını dinledi. HDP diyalogları meselesine de değinen Babacan, önemli açıklamalara yer verdi.

"O MASADA HDP'Yİ GÖRÜYOR MUSUNZ?"

Bolu'da vatandaşın sorularına yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, bir yurttaşın sorduğu “6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” sorusuna “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” yanıtını vererek, HDP ile bir diyalog içerisinde bulunmadıklarını belirtti.

6'lı masada HDP ile münasebeti olmadığına inanmayan vatandaş “Altta var, üstte var diyorlar” ifadelerini kullanınca, Babacan'dan “Yalan söylüyorlar” yanıtı geldi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

“6’LI MASADA UZLAŞMA OLMAZSA ADAYIM”

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını söyleyerek “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu.