Ali Babacan'dan cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Kılıçdaroğlu'nu üzecek sözler: "DEVA Partisi'nin adayı Ali Babacan'dır"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen Nedir, Ne Değildir programına konuk oldu. Gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Abdurrahman Yıldırım'ın sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuşan Ali Babacan, partisinin kendi logosuyla seçime girme kararını da açıkladı.

DEVA PARTİSİ'NİN KENDİ LOGOSUYLA SEÇİME GİRME KARARI

Babacan partisinin 2023 yılında yapılacak olan seçimlere kendi logosuyla girme kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Meclis'e yeni yasa getirdiler. 6'lı masa toplantılarının hemen arkasından. Ne dediler, şu partinin genel başkanı hangi partinin listesinden seçime girecek vs. Biz yeni kurulmuş iddialı bir siyasi partiyiz. Mevcut siyasi partilere katılma, iç içe durum olsa biz DEVA Partisi'ni niye kurduk ki. Giderdik başka partiye destek verirdik. Niye parti kurduk? Bayramdan önce kurullarımızı topladık, karar verdik, kendi adımızla, sanımızla, logomuzla, bayrağımızla seçimlere gireceğiz dedik. Vatandaşlarımız seçim listesini açtıklarında DEVA Partisi'nin logosunu görecek. Bu ittifaka engel bir durum değil. Kapıyı kapatmıyoruz. Biz herhangi bir ittifak ve işbirliği olmaz isek doğal olarak DEVA Başkanı Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayıdır. 2018'de Millet İttifakı kuruldu ama her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. İttifak olmak ortak cumhurbaşkanı adayı anlamı gelmiyor. 6'lı masada ortak aday hedefi var. 6'lı masanın kuruluşu güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönmek."

"ORTAK ADAY OLMADIĞI ANDA DEVA PARTİSİ'NİN ADAYI..."

Altılı masanın seçim güvenliği hakkında çalışmalar yaptığını dile getiren Babacan, cumhurbaşkanı adayı çıkmaması durumunda partisinin adayının kendisi olduğunu belirten Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda seçim güvenliğiyle ilgili çalışmamız var. Seçim güvenliği çok önemli. 2019 yerel seçimlerine baktığımızda uç uca seçimlerin manipüle edildiğini gördük. İstanbul seçimlerini hep beraber yaşadık. 10 bin farkla İstanbul'u mu vereceğiz? E ne oldu? Sandık güvenliğini çok önemsiyoruz. Ortak aday olmadığı anda DEVA Partisi'nin adayı Ali Babacan'dır. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz 6'lı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. 6'lı masada isim bazında görüşme yapılmadı, sadece nitelikler sayıldı."

"İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BAZEN İSİMLER GÜNDEME GELİYOR"

Cumhurbaşkanı adayının teoride 6 genel başkandan biri veya dışarıdan başka bir aday olabileceğini dile getirerek, bugüne kadar altılı masa içinde bir adayın isminin zikredilmediğini ifade etti. İkili görüşmelerde bazı adayların isimlerinin gündeme geldiğini kaydeden Babacan şöyle konuştu:

"Teoride ortak aday 6 kişiden birisi olabilir. Dışarıdan birisi de olabilir. Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması. 6 genel başkandan birisi olabilir, dediğim gibi dışarıdan da olabilir. 6'lı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Bu masada tam tersine isim konuşmayalım, seçim yaklaşınca isimleri değerlendirelim diye öneri vardı. Partimizin içerisinde dahi somut isim bazında bir değerlendirme yapmadık. Bir anlaşma olmazsa partinin genel başkanı tabii ki cumhurbaşkanı adayıdır. İkili görüşmelerde bazen isimler gündeme geliyor. Diğer genel başkanların söylediği benim ifade etmem yanlış olur. Ama her gündeme geldiğinde daha çok erken, günü gelince bunları konuşuruz diyorum. Benim zikrettiğim herhangi bir isim yok."

Babacan'ın bu açıklamasını sonrası cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kendisini öne çıkarmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

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