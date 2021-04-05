Ali Babacan'dan darbe imacısı emekli amirallere tepki: Çok büyük bir hata yapmışlar!

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olarak 104 amiral tarafından imzalanan ve darbe iması taşıdığı iddia edilen bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin açıklamalarının kabul edilebilir olmadığını belirten Babacan, bunun darbe söylentilerini gündeme getireceğinin tahmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

"ZAMANI YANLIŞ, MECRASI YANLIŞ"

104 emekli amiralin Kanal İstanbul projesinin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin boğazlar üzerindeki haklarını sarsacağını iddia eden bildiriyi, gece vakti yayımlamalarını eleştiren Babacan, konuya ilişkin olarak,“Emekli Amirallerin açıklamaları kabul edilebilir değil. Emekli olduklarına göre, defalarca darbe teşebbüsü ve darbe görmüşler. Böyle bir açıklamanın ucunun nereye gideceğini hesap etmeleri gerekir. Ciddi bir basiretsizlik var. Zamanı yanlış, mecrası yanlış… Mesele Montrö’yse Montrö… Konuyu genişletip yanlış anlamaya müsait hale getirerek çok büyük bir hata yapmışlar.” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM, TAM DEMOKRASİDİR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti:

“Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.”