Ali Babacan'dan Kanal İstanbul konusunda sert tepki

partisinin 1. Olağan Şanlıurfa İl Kongresi’nde konuşma yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklamalarına İzmir depreminde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuşmasında “Haber gelir gelmez, ülkemizin dört bir yanından tüm toplum kesimlerinden herkes seferber oldu, afet bölgesine akın etti. Oteller, pansiyonlar kapılarını açtı, insanlar sokaklarda ellerinden ne gelirse yapmaya başladı. Çünkü bu toprakların insanı, kimliği ne olursa olsun; kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun; birbirini çok seviyor” dedi. Konuşmasında siyasi iktidara da eleştirilerde bulunan Babacan, "Artık, konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı’nın girişinde söylendiği gibi; Korkma Türkiye!" ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLARIN İNSANI BAŞKASININ ACISINI KENDİ ACISI SAYIYOR”

Ali Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

Yaşadığımız bu acı deprem felaketi bize bir şeyi tekrar gösterdi. Haber gelir gelmez, ülkemizin dört bir yanından tüm toplum kesimlerinden herkes seferber oldu, afet bölgesine akın etti. Oteller, pansiyonlar kapılarını açtı, insanlar sokaklarda ellerinden ne gelirse yapmaya başladı. Çünkü bu toprakların insanı, kimliği ne olursa olsun; kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun; birbirini çok seviyor. Başkasının acısını kendi acısı sayıyor. Elini uzatmaktan çekinmiyor.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN ZAMANI GELDİ”

Artık eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Kavgalar, hesaplaşmalar hiçbir sorunumuza çare olmadı. Geçmiş, doğruları ve yanlışlarıyla, içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir. geçmişi değiştiremeyiz. Hiçbirimiz geçmiş üzerinde uzlaşmak zorunda da değiliz. Ama geleceğin ipleri elimizde. Yarınları, hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye’nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz.

“ÖZGÜR VE ZENGİN BİR TÜRKİYE”

Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun herkesi, özgürlük, hak, adalet, demokrasi, ehliyet, fırsat eşitliği, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Artık, konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı’nın girişinde söylendiği gibi; Korkma Türkiye!

BABACAN'DAN 'KANAL İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Yıllardır GAP dedi bu ülke, hâlâ tamamlanamadı. Özellikle sulama ayağı hala eksik. Burada sulama kanallarına ihtiyaç varken, sürekli Kanal İstanbul’u duyuyoruz. Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu Anadolu’da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz.