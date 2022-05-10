Ali Babacan'dan yüksek öğretim eylem planı : "YÖK kapatılacak, üniversiteye giriş sistemi değişecek"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin yüksek öğretim eylem planını açıkladı. "Yeni üniversite, yükselen Türkiye" sloganı ile birlikte eylemlerini açıklayan Babacan, eylemlerinin bütçelerini belirlediklerini Türkiye'nin hiçbir sorununu çözümsüz bırakmayacaklarını söyledi. "Türkiye'de yaşanılan sorunların büyük çoğunluğunun temelinde ülkedeki kötü yönetim var. Ülkemiz kötü yönetiliyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE EN İYİSİNE LAYIKTIR"

Yüksek öğretim eylem planı ile büyük değişikliklere gittiklerini söyleyen Babacan, "Ülkeyi yönetenlere bakıyorsunuz, tamamen kendi koltuklarının derdindeler, sorunlara çözüm üretemiyorlar, akılları fikirleri beton. Türkiye en iyisine layıktır ancak şunu iyi bilin nerede beton orada rant. Biz eğitim diyoruz, onlar şu kadar eğitim binası yaptık diyorlar çünkü her birini bir ihale olarak görüyor. Eğitim ve hukukta gereken yapılmadığı için ülke orta gelir tuzağına düştü.“ dedi.

SORUNLAR KÖKÜNDEN ÇÖZÜLECEK

Yüksek öğretimde yapılacak olan atılım ile son 10 yıla damga vurulacağını belirterek eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak , "YÖK’ü kapatacağız. YÖK’ün kapatılması, sadece partimizin programında yer alan bir husus olarak kalmadı. Altı partinin ortak anayasa değişikliği metninde de mutabakat hususu olarak yer aldı." diyerek sözlerine üniversitedeki rektör seçimleriyle ilgili konuşarak devam etti. "Cumhurbaşkanın üniversitelere kafasına estiği gibi rektör atamasını engelleyeceğiz. Bu sorunu kökünden çözeceğiz." dedi.

Üniversiteye giriş sınavlarında değişikler gideceklerini söyleyen Babacan, "Tasarlayacağımız yeni sistemde; çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı gibi belirleyici hususları ekleyeceğiz. Üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yapacağız." Yeni istemle birlikte devlet yurtlarının sayısının artırılacağını ve KYK kredi ve burslarda dağıtım kriterlerinin şeffaflaştırılacağını belirtti.

Kampüslerinde halka açılacağını söyleyen Babacan, "Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde, vatandaşımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz" dedi.