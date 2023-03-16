Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!

2002-2015 yılları arasında AK Parti Milletvekili ve Ekonomi Bakanı olan Babacan 2018 yılında Partisinden istifa ederek DEVA Partisini kurdu. Şimdilerde ise 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nda yerini aldı. Seçime sayılı günler kala vaatlerini açıklamaya devam eden partililer çok konuşulacak sözlere imza atmaya devam ediyor. Katıldığı televizyon programında bir vatandaşın LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna saygı duyduklarını ve hayat tarzlarını olduğu gibi kabul ettiklerini vurguladı.

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"OLDUĞU GİBİ KABUL EDİYORUZ"

TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştuk programına katılan Deva Partisi lideri Ali Babacan LGBT hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Babacan; "Bizim bu konudaki tutumuz çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız. Devletin, vatandaşlarımızın hayat tarzlarına müdahale yetkisi yoktur. Tam tersine vatandaşlarımızın hayat tarzlarını olduğu gibi kabul etmek ve başkalarının saldırısından uzak tutmak gibi bir görevi vardır." ifadelerine yer verdi.