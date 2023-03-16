Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!

Ali Babacan'ın katıldığı bir televizyon programında bir vatandaşın LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği cevaplar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden oldu. Deva Partisi Lideri Babacan saygı duyduklarını ve haklarını koruyacaklarını belirtti.

YAYINLAMA
Google News
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!

2002-2015 yılları arasında AK Parti Milletvekili ve Ekonomi Bakanı olan Babacan 2018 yılında Partisinden istifa ederek DEVA Partisini kurdu. Şimdilerde ise 6'lı masanın oluşturduğu Millet İttifakı'nda yerini aldı. Seçime sayılı günler kala vaatlerini açıklamaya devam eden partililer çok konuşulacak sözlere imza atmaya devam ediyor. Katıldığı televizyon programında bir vatandaşın LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna saygı duyduklarını ve hayat tarzlarını olduğu gibi kabul ettiklerini vurguladı.

"OLDUĞU GİBİ KABUL EDİYORUZ"

TV100 kanalında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştuk programına katılan Deva Partisi lideri Ali Babacan LGBT hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Babacan; "Bizim bu konudaki tutumuz çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve devletin hayat tarzlarına müdahalelerine kesinlikle karşıyız. Devletin, vatandaşlarımızın hayat tarzlarına müdahale yetkisi yoktur. Tam tersine vatandaşlarımızın hayat tarzlarını olduğu gibi kabul etmek ve başkalarının saldırısından uzak tutmak gibi bir görevi vardır." ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Son Haberler
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Bursa'da korkunç olay! 12 yaşındaki bir çocuk arkadaşını bıçakladı!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Kocaeli Belediyesine ait minibüs İstanbul'u birbirine kattı! Polislerin "Dur" ihtarına uymadı!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Okula kendisini görmeye geldiği annesini öldürdü! 17 yaşındaki çocuk mahkemeye çıkarıldı! Hakim bakın ne karar verdi!
Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
Çok Okunanlar
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli oldu! Muhalefet karalara bağlayacak
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu!
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Türk kadın girişimcimize ödül! 100 başarılı lider kadından biri oldu
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Gerçek ortaya çıktı! Altılı masada Meral Akşener'e operasyon çekilmiş!
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'na şok tepki! “ Burası siyaset yeri değil yasımız var yasımız"
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'na şok tepki! “ Burası siyaset yeri değil yasımız var yasımız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!