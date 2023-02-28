Ali Baheeg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Baheeg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Baheeg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Baheeg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Baheeg 23 Şubat 1992 tarihinde Qena şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da على بهيج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Baheeg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ali Baheeg'nin Pharco FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Baheeg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Baheeg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Baheeg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Baheeg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2015 yılında El Raja

1 Temmuz 2016 yılında El Horreya

1 Temmuz 2017 yılında Suez SC

1 Temmuz 2018 yılında Pharco FC

Ali Baheeg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Baheeg şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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