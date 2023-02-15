Ali Bdeir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Bdeir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Bdeir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Bdeir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Bdeir 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Liberya,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Bdeir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Ali Bdeir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Bdeir'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Bdeir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ali Bdeir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Bdeir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Bdeir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında BK Olympic

8 Ocak 2022 yılında Varbergs BoIS

Ali Bdeir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Bdeir şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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