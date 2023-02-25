Ali Bencherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Bencherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Bencherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Bencherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Bencherif 26 Eylül 1988 tarihinde Tiaret şehrinde doğmuştur. 0,01 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Bencherif Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Bencherif'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Bencherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Bencherif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Bencherif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Bencherif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında MC Saida

1 Temmuz 2011 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

11 Temmuz 2017 yılında MO Béjaïa

10 Ekim 2020 yılında US Biskra

Ali Bencherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Bencherif şuan US Biskra takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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