Ali Berke Timurcioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Berke Timurcioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Berke Timurcioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Berke Timurcioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Berke Timurcioglu 16 Nisan 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ali Berke Timurcioğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Berke Timurcioglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Berke Timurcioglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 16 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Berke Timurcioglu'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Berke Timurcioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Berke Timurcioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ali Berke Timurcioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Berke Timurcioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Bulvarspor

17 Ağu 2018 yılında Kartalspor

16 Ağu 2019 yılında Kestel Spor

Ali Berke Timurcioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Berke Timurcioglu şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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