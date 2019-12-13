Ali Bulut, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından birçok internet kullanıcısı Ali Bulut hakkında arama yapmaya başladı. Peki Ali Bulut kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

ALİ BULUT KİMDİR?

Ali Bulut AK Parti teşkilatı üyeliğinden sandık kurul üyeliğine kadar, belediye meclis üyeliğinden mahalle temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde hizmette bulunmuştu. Muş-Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, yaptığı açıklama ile AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Ali Bulut istifasını şu sözlerle duyurdu:

"2011’de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014’ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım."