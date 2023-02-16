Ali Burak Cebir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Burak Cebir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Burak Cebir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Burak Cebir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Burak Cebir 20 Ağu 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Burak Cebir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Burak Cebir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Burak Cebir'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Burak Cebir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_alicebir/

Haberin Devamı

Ali Burak Cebir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Burak Cebir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Burak Cebir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Burak Cebir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2014 yılında Başakşehir Alt

13 Şubat 2015 yılında Sancaktepe Alt

13 Eylül 2018 yılında GMG Kst Alt

15 Ocak 2019 yılında Sancaktepe Alt

2 Eylül 2019 yılında Karaköprü Bld

30 Ağu 2020 yılında Serik Belediye

29 Ocak 2021 yılında Manisaspor

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

2 Şubat 2022 yılında Fatsa Belediye

8 Eylül 2022 yılında Bld Derince

Ali Burak Cebir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Burak Cebir şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.