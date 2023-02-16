Ali Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Can Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Can Ozer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Can Ozer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Can Ozer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Can Ozer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Can Ozer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Can Ozer 15 Temmuz 2001 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Can Ozer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tribüne Sportagentur yapmaktadır. Ali Can Ozer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alanya Kestelspor futbol takımında oynamaktadır. Alanya Kestelspor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Can Ozer'nin Alanya Kestelspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Can Ozer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alican.ozer_22_/

Ali Can Ozerboyu ve yaşı kaç

Ali Can Ozer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Can Ozer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ali Can Ozer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Can Ozer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tokatspor

3 Eylül 2021 yılında Erbaaspor

11 Ağu 2022 yılında Alanya Kestel

Ali Can Ozer kimdir

Ali Can Ozer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Can Ozer şuan Alanya Kestelspor takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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Ali Can Ozer nereli

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